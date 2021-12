Drachtster school zet zich als verlichte kijkdoos in voor het goede doel

Het idee kwam bij een van de juffen vandaan. Zij was geïnspireerd nadat ze een filmpje over kerstdorp Wielenpôlle in Leeuwarden had gezien. Meteen werd daar de actie voor het goede doel aan gekoppeld.

"Wij hebben hier op school twee kinderen die in het Prinses Maxima Centrum behandeld worden. Op deze manier kunnen we toch iets doen. Omdat het om hele jonge kinderen gaat, hebben wij het hele jaar in het teken staan van KiKa", legt Bandringa uit.