Evenementenvoorstel van CDA op Ameland heeft het niet gehaald in de raad

Burgemeester Leo Pieter Stoel gaf in de raadsvergadering aan de wens van het CDA te begrijpen. Toch kon het college het voorstel van het CDA afraden. Volgens Stoel zullen er altijd evenementen in de decembermaand zijn, omdat dan simpelweg de feestdagen ook zijn. Ook al zou je je best doen, er zullen toch recreanten naar het eiland komen, denkt Stoel.

Niet haalbaar

Daarnaast zou ook het onderscheid tussen evenementen die door eilanders zelf worden georganiseerd en evenementen die door mensen van andere plekken worden georganiseerd niet haalbaar zijn, zei de burgemeester.

Andere fracties hadden wel ideeën over bijvoorbeeld het in overleg verplaatsen van evenementen of het inrichten van bepaalde evenementengebieden om zo de leefbaarheid van het eiland te steunen. Maar mee in het voorstel van CDA-fractievoorzitter Jeroen de Jong wilden ze niet. De motie van het CDA is in een hoofdelijke stemming met 9 tegen 1 verworpen in de raadsvergadering.