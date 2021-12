Sanjes Safari klaar voor de kerstvakantie, maar het was tevergeefs

Door de nieuwe lockdown is het park gesloten, dus de dieren in Sanjes Safari moeten het voorlopig met elkaar redden. Visbeek bekeek het dinsdag nog positief, het leek er op dat het park in de vakantietijd nog open kon. Maar zaterdag kwam toch de boodschap: het park moet door de coronacrisis voor de vierde keer de deuren sluiten.

De medewerkers hadden alles op alles gezet om een winterparadijs te maken van het park, maar de kerstverlichting blijft voorlopig uit.