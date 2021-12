Buma over derbysfeer: "De vraag is of je langzamerhand over een terreurdreiging spreekt"

"Dit leek te komen uit de groep die zich misschien wel eens supporters van Cambuur noemt, maar tegelijkertijd de club alleen maar schade berokkent. Het is een groep die eropuit is om rellen te veroorzaken. En we kunnen ook niet uitsluiten dat ze op andere momenten ook in staat zijn om rellen te veroorzaken", zegt Buma.

Cambuursupporters

De voorzitter van de Kern van Cambuur, Maarten van Tuinen, laat weten dat het volgens hem geen Cambuursupporters zijn die hierbij betrokken zijn. "Ik ken ze niet. Wij kennen ze echt niet", zegt Van Tuinen. "Het is natuurlijk een mooi affiche zo'n derby en mensen grijpen dat aan om rottigheid te trappen."

Bij de laatste training van Cambuur mocht nog wel een grote groep buiten het stadion staan. "Dat zijn echte Cambuursupporters en daar is ook geen rottigheid geweest."

De supportersverenigingen hebben op sociale media ook maatregelen genomen om het niet uit de hand te laten lopen. "We hebben in app-groepen met elkaar onderling gesproken. Dit soort dingen doen wij ook niet. Wij zijn heel fanatiek en we houden ook wel van vuurwerk, maar bommen en weet ik veel wat allemaal. Dat komt niet bij ons vandaan."