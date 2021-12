De SportCast bespreekt de zes cruciale momenten van de derby

3. Gelijkmaker van Roberts Uldrikis

Zeinstra is zelf oud-keeper van sc Heerenveen en SC Cambuur. Met het analyseren van doelmannen houdt hij zich fanatiek bezig. Net als bij de 1-1 van Cambuur, waar Xavier Mous uitkomt en Roberts Uldrikis binnenkopt.

De lezing van Zeinstra: "Wat Cambuur heel slim deed, is dat het Henk Veerman blokte. Er kwam veel ruimte vrij in die zone, waar Uldrikis opdook. Dat is geen toeval, ik denk dat Cambuur dat heeft geanalyseerd. In die zin werd Mous getriggerd om het op te lossen, waar hij niet bijkwam."

Maar, is het daarmee ook een fout? "Het valt te verklaren, maar het is niet de juiste keuze. Dus het is een fout."

4. Hands van Joey Veerman?

Discussie is er ook over de mogelijke handsbal van Joey Veerman in de tweede helft. Cambuur wilde daar een strafschop voor hebben. Daar gaat Van Tuinen in mee. "Ja, ik heb een beeld gezien waarin hij de hand te ver van het lichaam. Wel gebogen, maar van het lichaam af. Dus ik vond het een penalty."

Faber vindt het dan weer geen penalty. "We vinden die handsbal van Mac-Intosch allemaal belachelijk. Maar hier had Veerman de hand veel meer tegen het lichaam aan dan Mac-Intosch had. Stel: die eerste was niet gegeven, dan was hier niet over gesproken."

Zeinstra: "Mijn gevoel zegt ook van nee. Hij heeft de hand redelijk strak naar het lichaam en er komt weer geen gevaar uit."