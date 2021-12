Reinier Paping op 90-jarige leeftijd overleden, Elfstedenwinnaar van 1963

Met het overlijden is een icoon van de tocht heengegaan, vindt voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Volgens Wieling was Paping een van dé gezichten van de Elfstedentocht. Dat hij de toch in 1963 heeft gewonnen, vindt Wieling een zeer grote en bijna onmenselijke prestatie.

Paping reed de tocht van 1963 weg uit de kopgroep (Jeen van den Berg, Anton Verhoeven en Jan Uitham) en schaatste meer dan de helft van de tocht alleen. Tien uur en 59 minuten na de start finishte Paping, 22 minuten later volgde Jan Uitham als tweede. Paping zou nog vaak worden herinnerd op de winst.

Sportman

Reinier Paping werd geboren in Dedemsvaart in 1931. Na de mulo ging Paping naar het jongensinternaat in Amersfoort, waar hij in 1959 het diploma Algemeen Sportleider aan het CIOS Haalde. Hij deed aan diverse sporten: voetbal, gymnastiek, tennis en schaatsen. Hij had een plek in de kernploeg en werd een paar keer kampioen van Overijssel.

Tussen 1951 en 1962 deed hij mee aan diverse NK's allround. Zijn beste prestatie was een vierde plek in 1955. Op het EK allround werd hij dat jaar 30ste.