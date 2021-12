Scholen opnieuw in lockdown: "In twee jaar tijd niets opgeschoten"

Bij RSG Magister Alvinus in Sneek wordt geen online les meer gegeven. Alleen de leerlingen in het examenjaar krijgen nog les. De kwetsbare jongeren mogen ook nog op school komen. Ze hebben bijvoorbeeld geen fijne situatie thuis en moeten wel op school zijn, maar het grootste deel van de leerlingen krijgt vakantie.

Alvast anticiperen naar online lessen

"Wij hebben er uiteraard lang over nagedacht", vertelt rector Sixtus Haverkamp. "Het is niet zomaar een besluit dat je even neemt, maar wij denken dat het voor de rust beter is om gewoon een paar dagen eerder vrij te nemen. Er wordt dit jaar al zoveel van de docenten, leerlingen en medewerkers gevraagd. Het is ondoenlijk om dan nog voor die drie dagen weer extra werk te moeten verzetten. Ik verwacht dat de lockdown in het nieuwe jaar nog wel even van kracht blijft. Dan kunnen we nu alvast anticiperen op online lessen."