Tjits viert 200ste vlog met kerstliedje en kerstclip

Actieve familie

Elke dag is er wel iets om te filmen. "Ik kom uit een actieve familie en er was altijd toneel en muziek. Ik ben ook altijd bezig, dingen doen met de kinderen en rondom het huis."

Het leukste vond ze de tournee door Fryslân. "Met de boot waren we in de zomervakantie een week onderweg. Het was schitterend weer en we hebben zulke mooie dagen gehad." Ook het winterweer in een van de eerste vlogs was mooi.

De filmpjes zijn ook een document. "Als ik filmpjes terugkijk dan denk ik: wat zijn die kinderen snel groot geworden." Haar familie heeft nog niet genoeg van de camera. "Sake van 6 pakt ook zelf weleens de camera."

Kerstliedje en -clip

Om het jubileum te vieren hebben ze een kerstliedje en een kerstclip gemaakt. "Het was heel officieel en leuk. We hebben een hele draaidag gehad, met een cameraman en licht erbij."