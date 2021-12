Fout bij laboratorium: ruim 270 Friezen en Drenten kregen verkeerde uitslag coronatest

Het onderzoek loopt nog, dus er kunnen nog mensen bij komen. De Graaf: "Maar dat zullen er niet meer dan 50 zijn. Het is jammer dat het is gebeurd, je wilt het graag goed doen. Het is heel vervelend voor de mensen."

Persoonlijk bericht

Met alle mensen die een verkeerde uitslag kregen, wordt maandag persoonlijk contact op genomen door de GGD, via de telefoon, e-mail of post. Zo kan er persoonlijk advies worden gegeven en is er ruimte om antwoord op vragen te geven.

Het werk van de laboratoria waar de GGD gebruik van maakt, wordt via steekproeven met testmonsters gecontroleerd. Bij zo'n tweede onderzoek kwam aan het licht dat er fouten waren gemaakt.

Excuses

"Wij vinden het heel erg dat dit heeft kunnen gebeuren", schrijft GGD Fryslân in een verklaring. "Het laboratorium biedt oprechte excuses aan voor deze fout." Het laboratorium Royal GD heeft ook een verklaring naar buiten gebracht, waarin wordt uitgelegd hoe de fout is ontstaan.