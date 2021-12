Graafwerk in duinen zorgt voor kale zandvlaktes op Vlieland

In deze zogeheten grijze duinen hoort het zand ook te stuiven, maar op sommige plekken zijn die duinen verruigd door met name helm. Die plant doet het goed op stikstof dat hier in de duinen neerslaat. De grond wordt nu ook deels afgevoerd.

"We noemen dat 'overpoederen' en dat is eigenlijk wat er bij storm uit west of noordwest vanaf zee het zand de duinen inkomt", legt boswachter Annemieke Op 't Hof uit. "En omdat het daar kaal is, gaat dat zand weer verder het binnenland in. In het binnenland overpoedert het dan. Sommige planten zoals bijvoorbeeld het duinviooltje groeien daar heel goed op."