Onzekerheid voor Vlielandkamp door verbouwing; "Grote impact op de kinderen"

De Rotary kan niet zelf bepalen aan wie de Vliehorst ruimten verhuurt. "En dat het wordt verbouwd is ook prima, want het was wel aan een opknapbeurt toe. Ook dat er studenten van een opleiding komen is helemaal prima. Het betekent alleen wel dat we nu niet meer met die tachtig kinderen naar Vlieland kunnen."

"We hebben bot te verstaan gekregen dat het niet meer mogelijk is, dat we niet meer welkom zijn."

Bakker hoopt dat de gemeenteraad nog iets kan betekenen, maar ze denkt dat dat een illusie is. "We hopen dat het toch mogelijk is om twee weken gebruik te maken van die accommodatie. Ik snap ook dat huisvesting voor horecapersoneel een issue is. Maar er is een vleugel gebouwd die in de zomer vrijstaat. Waarom kunnen wij dan niet daarover in gesprek?"

Gefrustreerd en teleurgesteld

De frustratie en de teleurstelling zijn groot. "Het is gewoon heel erg triest voor die kinderen. Het heeft een enorme impact die wij niet eens kunnen begrijpen."

Voor de kinderen is het een hoogtepunt in het jaar. "We komen wel eens kinderen tegen die 20 jaar geleden met het kamp mee zijn geweest en dan merk je hoeveel impact het op hun leven heeft gehad. Hoe ze er worden opgevangen, behandeld, aandacht krijgen. Dat is niet altijd gewoon voor hen."