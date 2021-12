Stookalert voor noordelijke provincies: "Houd rekening met elkaar"

Naast Fryslân geldt de oproep voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen gezondheidsklachten krijgen door de rook.

Volgens het RIVM kunnen niet alleen mensen met een eigen open haard of houtkachel daar last van hebben, maar ook personen in de omgeving. "Mensen zijn nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd."

Dinsdag mogelijk opnieuw

De oproep geldt voor vandaag, maar volgens het RIVM zijn ook de weersverwachtingen voor morgen ongunstig. Daardoor bestaat de kans dat er dan opnieuw zo'n zogeheten stookalert voor een aantal provincies komt. Het RIVM maakt dat morgen om 12.00 uur bekend.

Rook blijft vooral hangen bij weinig wind en als de onderste luchtlaag dun is. Bij zulke omstandigheden geeft het RIVM vaker een stookalert.