Boek over Old Burger Weeshuis toont dagelijks leven Leeuwarden van 16e eeuw

Eind 2015 werd de geograaf en historicus gevraagd om de geschiedenis te schrijven van het Old Burger Weeshuis. "Toen ik bezig was kwam ik erachter hoe geweldig deze bron eigenlijk is. Eerder was er wel eens iets uitgehaald bij onderzoek naar toponiemen, maar ik dacht: als ik dit laat liggen, is dat onbevredigend."

"Dit is de belangrijkste bron van een groot deel van de 16e eeuw en het begin van de 17de eeuw en er was nog nooit iets mee gedaan. Dus het was een noodzakelijke hobbel die ik eerst moest nemen om daarna de geschiedenis te kunnen schrijven."

Rijke bron van dagelijks leven

Hij ging terug naar het bestuur met de vraag of hij het archief mocht ontsluiten en dat verzoek werd goedgekeurd. Eind 2016 begon hij met de transcriptie van de administratie die uit een stapel van 18 boeken bestond, zeg een halve meter, van zo'n drieduizend bladzijden.

"Ik heb echt weleens gedacht: waar ben ik aan begonnen? Maar dit is zo'n rijke bron over het dagelijks leven van Leeuwarden en omstreken."

Hij is er vijf jaar mee bezig geweest, tussen de andere werkzaamheden door. "Gemiddeld was ik er twee dagen per week mee bezig. Ik nam het werk overal mee naartoe, zelfs op vakantie."

Hele economie eromheen

In het begin zaten er 6 kinderen in het weeshuis, later waren dat 50. "Er zat een hele economie omheen. Zo was er vee dat ze molken en er was ook vee dat ze slachtten. Ze hadden arbeiders voor hen aan het werk. Andere bronnen, zoals rechterlijke archieven, tonen incidenten zoals een misdrijf of een verkoop. In dit archief zie je wat er aan stof voor kleding nodig was of hoeveel bouwmateriaal als spijkers nodig was voor de uitbreiding van het weeshuis en wat de prijzen waren."

Nu dit boek er ligt, kan Meindert Schroor eindelijk beginnen aan de geschiedenis van het weeshuis. "Daar ben ik ook nog wel een paar jaar bezig."