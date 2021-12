Reisbureaus komen met eigen reisadviezen voor vakanties en andere reizen

"Het is niet zo dat er iets mankeert aan de reisadviezen van het ministerie, maar ze zijn wel wat ongenuanceerd", zegt Erik van der Waard van reisbureau Internoord. "Er zijn veel verschillende soorten reizen, mensen gaan op vakantie, je hebt zakelijke reizigers maar ook backpackers."

Het is niet altijd duidelijk wat de regels in het land van bestemming zijn. "Met een stoplicht met rood groen en oranje maak je duidelijk of en wat de beperkingen zijn, of je gevaccineerd moet zijn of een herstelbewijs moet laten zien of een PCR-test."

Van der Waard heeft veel overleg. "Zodat we als branche met één mond spreken. In het advies geven kleurcodes aangeven wat mogelijk is en we plaatsen ervaringen van reizigers zelf. Het is niet waar dat de besmettingsgraad hoger als je in een vliegtuig stapt dan in trein."

Hij merkt niet dat er veel reizen worden geannuleerd. "Wel zien we een stagnatie in de nieuwe boekingen. Dat baart ons wel zorgen."