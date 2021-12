Milieufederatie wil gedeputeerde van klimaat als jubileumcadeau

Het zou een mooi cadeau zijn voor het 50-jarige bestaan van de milieufederatie. "De meeste organisaties zien zo'n jubileum als feest, maar eigenlijk het jammer dat we al vijftig jaar bezig moeten zijn op het gebied van gebied en milieu."

Versnipperd

"Maar hopelijk komt er met een gedeputeerde van klimaat echt actie", zegt Bekkema. "Want in Fryslân zitten we beslist niet stil, maar we zien ook dat vanuit het bestuur wat versnipperd op ons afkomt, met allerlei verschillende programma's. Daar maken we ons grote zorgen over."

Het moet beter op elkaar afgestemd worden, vindt de milieufederatie. "Want het is de vraag of het nu wel genoeg is. We zoeken een integrale klimaataanpak. Daar willen we deze gedeputeerde dan ook graag voor inzetten."