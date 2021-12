Ondernemersloket merkt verslagenheid, maar ook veerkracht bij ondernemers

"Ondernemers zijn terneergeslagen, uit het veld geslagen, en denken wat kan ik nu nog", merkt Marjan Soepboer van Ynbusiness in reactie op het nieuws van de lockdown. "Vooral voor horecaondernemers is het een herhaling van zetten, sinds het begin van corona maart 2020. De horeca is weer dicht en dat is heftig en ze zijn al zo flexibel geweest, met allerlei maatregels en zoals anderhalve meter en steeds wisselende sluitingstijden."

In gesprekken met de ondernemers merkt ze ook wel veerkracht. "Uiteindelijk kijken en bedenken ze hoe ze verder kunnen, het zijn ondernemers en die zijn ondernemend. We merken vooral dat een luisterend oor belangrijk is."

Flink Yn Gesprek

Daarnaast bieden ze ook praktische hulp. "We kijken als ondernemersloket naar wat er nog mogelijk is. Sinds kort hebben we 'Flink Yn Gesprek.' Dat is een aanbod voor ondernemers waarbij ze kosteloos twee experts langs krijgen, een op financieel en een op horecagebied, en die bekijken waar nog perspectief zit en welke keuzes ze nog kunnen maken."

Ynbusiness is een initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, gemeenten en onderwijsinstellingen. In het afgelopen weekend gaf Melle Bakker, van de Friese horecasector, aan grote zorgen te hebben over de mentale gezondheid van de ondernemers.