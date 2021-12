GGD Fryslân schaalt op: boostercampagne voor half januari klaar

Dat zegt Nils van Mourik, kwartiermaker vaccineren bij de GGD. In de eerste week van 2022 moeten er opnieuw zoveel prikken worden gezet. Verreweg het grootste deel daarvan, 150.000 per week, wordt gezet in Leeuwarden.

De GGD is bezig om de prikcapaciteit maximaal uit te breiden. "We proberen de hele boostercampagne voor halverwege januari klaar te hebben."

Geen extra locaties

Extra vaccinatielocaties in Fryslân komen er niet. "We hebben er nu vijf: Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen en Dokkum. We zijn vooral bezig om efficiëntie te creëren. Dan zouden we wel meer locaties kunnen inrichten, maar dat kost te veel tijd."

De priklocaties van de GGD in Fryslân gaan met ingang van woensdag langer open: van 7.00 uur tot 22.00 uur, in plaats van 8.00-21.00. En het priksysteem verandert ook, zodat meer mensen tegelijk een prik kunnen krijgen.

Hulp van huisartsen

Om meer prikken te zetten, zijn er ook meer mensen nodig. Daarom heeft de GGD zondag bijvoorbeeld overleg gehad met huisartsen. Het idee is dat de huisartsen prikken zetten bij mensen die thuis gevaccineerd moeten worden. Dan kunnen de medewerkers van de mobiele prikteams van de GGD meehelpen op de vaste locaties.

"We hebben ook in de planning om alle instellingen zonder medische dienst voor het einde van dit jaar te prikken. Een paar van die instellingen proberen we ook aan de huisartsen te geven."

Onderzoek naar wachtkwartiertje

Wat nog kan helpen, is dat op dit moment landelijk wordt gekeken of iedereen na de prik een kwartier moet wachten. "De snelheid zou dan nog meer omhoog kunnen", zegt Van Mourik.

Hij durft niet te zeggen hoe groot de kans is dat dat doorgaat. "Het kan alle kanten op, maar er wordt al een jaar gesproken over dat kwartiertje. En elke keer blijkt dat dat wel nodig is."

Voor de zekerheid bereidt de GGD zich wel voor op het scenario dat het kwartiertje wel weg kan.

70-plussers zonder afspraak?

Verder wil de GGD kijken of ze het de 70-plussers makkelijker kunnen maken om zich aan te melden voor een prik. "We hebben gehoord dat het maken van afspraken wel problemen oplevert. We hopen dat op een andere manier te organiseren, zodat ze geen afspraak hoeven te maken. Maar daarover moeten we eerst verder praten met gemeenten."

Voor een goed doel

Het zijn drukke dagen voor de GGD. "We zullen nog wel even door moeten", besluit Van Mourik. "Maar het is voor een goed doel."