Bioloog verwacht vaker en meer aangespoelde dieren op het Wad

Verspreid over Schiermonnikoog lagen vorige week ineens honderden dode kanoeten. Het vermoeden is dat ze slachtoffer zijn geworden van de vogelgriep. En ook al is het niet voor het eerst dus, Oosterbaan schrikt nog wel steeds van zulke berichten. "Het gebeurt naar mijn idee ieder jaar en het wordt steeds heftiger. Hoe gaat dat verder?"

Oorzaak niet altijd bekend

Over de oorzaak valt niet altijd veel te zeggen. "Alleen bij de bruinvissen weten we het zeker, dat ging om een bacterie. Dat is uitgezocht door onderzoekers van de Universiteit van Utrecht."

"Maanvissen spoelen wel vaker aan, al was die op Ameland wel uitzonderlijk groot. En wat betreft de zeekoeten en papegaaiduikers: misschien komen ze hier terecht omdat er te weinig voedsel is op de plekken in de Noordzee waar ze normaal gesproken leven."