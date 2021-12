Oproep voor behoud scheepswerf: "Waadhoeke moet om tafel met oude en nieuwe eigenaars"

In het verleden waren er in Franeker tientallen scheepswerven, maar die zijn verloren gegaan.

Monument

Ondanks de historische waarde van het pand is het geen rijks- of gemeentemonument. Popma en de Vrienden van de stad Franeker weten niet hoe dat kan, maar zeggen dat het nog steeds mogelijk is om die status aan te vragen.

"In principe kan dat. Iedereen die belanghebbend is, en dat zijn de Vrienden, mag een erfgoedstatus aanvragen voor dit gebouw", zegt Popma. Samenwerking van de oude of nieuwe eigenaars zou daarvoor geen eis zijn.

Brief aan gemeente

Vrienden van de stad Franeker heeft een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke, met het verzoek om in elk geval voorlopig niet in te stemmen met een eventuele sloopaanvraag.

"Als hij gesloopt is, dan is hij foetsie", zegt Twerda. "En verder vragen we het college om te kijken naar de mogelijkheden om deze werf op een of andere manier in stand te houden voor de toekomst. Zoek daarbij ook contact met de nieuwe eigenaars en de vorige eigenaars, dat is ons verzoek."