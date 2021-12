Coronanieuws 20 december: 601 besmettingen in Fryslân | Zorgen over winkeliers met lockdown

De Europese Commissie heeft het vaccin van Novavax goedgekeurd. Dat betekent dat EU-landen voortaan de keuze hebben uit vijf vaccins. Eerder maandag keurde het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin al goed. Het is nu aan de EU-lidstaten om te besluiten of ze het vaccin in willen zetten en voor welke groepen.

Het vaccin is voorlopig bedoeld voor de eerste en tweede prik bij volwassenen. Het is nog niet bedoeld voor kinderen of als boosterprik.