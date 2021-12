74 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | Tienduizenden euro's voor Leeuwarder horecazaak

Nederland en de andere landen in de Europese Unie krijgen mogelijk de beschikking over een nieuw coronavaccin.

De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, buigt zich maandag over het vaccin van Novavax. De beoordelaars moeten kijken of het vaccin werkt en veilig is.

Als het EMA positief over het Novavax-vaccin is, gaat dat advies naar de Europese Commissie. Die beslist over toelating. Daarna is het aan elk land afzonderlijk om te besluiten of het vaccin wordt gebruikt en voor welke groepen. In Nederland vraagt het ministerie van Volksgezondheid doorgaans eerst advies aan de Gezondheidsraad.