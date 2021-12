"Wie niet vindt dat Heerenveen terecht gewonnen heeft, heeft er geen verstand van"

Roelof: "Dat klopt. Cambuur heeft het niet slecht gedaan, maar ook niet goed. En het is een beetje verbrande turf, maar ik ben superbenieuwd hoe het met elf tegen gegaan was."

Hoe was het om verslag van deze wedstrijd te doen?

Andor: "Het was mijn eerste derby. Het was bijzonder en ik had toch wel een beetje een derbygevoel, ook al waren er geen fans bij. Maar het mag duidelijk zijn: het was nog veel mooier geweest met 10.000 supporters. Laten we vooral hopen dat dat in het Abe Lenstra stadion later dit seizoen wel kan."

Roelof: "Ik zal deze derby ook niet snel vergeten, ook omdat het zo apart is zonder publiek. En bij Heerenveen stond hier ontzettend veel druk op. Cambuur leefde de laatste jaren wat meer in de schaduw van Heerenveen, maar staat op de ranglijst nu hoger en is Heerenveen ook financieel genaderd. Dus de druk nam toe voor Heerenveen. Daarom waren de emoties na de winst ook zo groot. "