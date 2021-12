Vijf vragen aan scheidsrechter Makkelie over beslissende momenten in Friese derby

Danny Makkelie, laten we beginnen met de strafschop van Heerenveen, na tien minuten. Wat gebeurt daar?

"Dat was een vermeende handsbal, die we op het veld niet goed konden beoordelen. De linkerarm van de speler was voor mij niet zichtbaar. De VAR vond het een penalty en wilde dat ik ging kijken."

"Op de beelden zag ik dat de hand van de verdediger erg hoog zat, hoger dan natuurlijk. En ik begrijp dat je daarover kunt discussiëren. Maar de richtlijn is dat het dan een penalty is. Hij probeerde wel z'n arm terug te trekken. Dat pleit wel in z'n voordeel, maar het is nog steeds hands. Dus dan kan ik niet anders."

Later in de wedstrijd raakt Joey Veerman de bal ook met zijn arm, in het strafschopgebied. Was dat geen penalty?

"Ik hoorde dat mensen die situatie identiek vinden. Nou is het wel in beide gevallen een handsbal, maar de VAR en ik vinden die tweede situatie niet strafbaar. De arm zat voor z'n lichaam, voor z'n borst. Dan steekt er altijd een stukje elleboog uit, daar kun je niets aan doen. In beide gevallen was het hands, maar de een strafbaar en de andere niet."

En waarom kreeg Doke Schmidt direct rood?

"Zoals ik 'm live op het veld beleefde, zag ik dat de speler op hoge snelheid aan kwam rennen. Hij had niet de kans om de bal te spelen en haalde hard door op z'n tegenstander. Dat was ook hoorbaar in het stadion. Het was net onder de knie. Dat heb ik als buitensporig beoordeeld. Ik twijfelde geen moment. Dat heb je kunnen zien."

Maar het is een derby. Is dat dan wel nodig?

"Moet je in een derby dan ook heel snel rood geven? Ik weet natuurlijk dat de rek in een derby wat groter is. Maar moet je dan een vrijbrief geven om iedereen maar neer kunnen schoffelen? Als ik hier geel had gegeven, dan had ik een lijn in de wedstrijd aangegeven. Wat was er dan gebeurd? Het feit dat mensen discussiëren is natuurlijk niet prettig."

Dus dat hij zo hoog komt met zijn been geeft de doorslag?

"Het is de snelheid, het hoge been inderdaad, het raakmoment net onder de knie, niet de bal spelen. En ik hoorde later van een speler dat Cambuur wilde een stempel zetten. Ik denk dat dat op het verkeerde moment en op de verkeerde manier is gaan doen. Maar dat is aan de staf."