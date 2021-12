Meerdere mensen met plannen voor rellen aangehouden voor Friese derby

De politie heeft tientallen kilo's zwaar vuurwerk gevonden in de woningen van de eerste vijf verdachten. Die zijn vrijdag en zaterdag aangehouden voor het vuurwerk, openlijke geweldpleging en het plannen van ordeverstoringen.

180 kilo illegaal vuurwerk

In een huis in de gemeente Waadhoeke is vrijdag 60 kilo zwaar en illegaal vuurwerk gevonden. Daarbij zijn een man van 24 jaar en een 19-jarige vrouw aangehouden.

Een dag later is een man van 36 uit Leeuwarden opgepakt. In zijn huis vond de politie 120 kilo illegaal consumentenvuurwerk.