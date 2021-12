Kunstwerk van vijftien silhouetten bij Elfstedenroute in Tjerkwerd onthuld

Het werk Fyftjin en Fierder bestaat uit silhouetten van staal. Van alle vijftien Elfstedentochten is er een in de stijl van het jaar dat die gehouden is. Het vijftiende silhouet is dat van koning Willem-Alexander. De Tjerkwerders hebben hun eigen silhouet zaterdag onthuld.

Ontwerper Pieter Jan Stallen spreekt van een hoogtepunt. "Na tweeëneenhalf jaar is het gelukt. De dorpelingen hebben zichzelf kunnen laten zien in de modellen die ze waren. We hebben de Elfstedentocht vijftien keer gereden. Ik heb ze voor elk jaar geprobeerd vorm te geven."