GGD gaat 1,5 miljoen prikken per week zetten | Harde lockdown 05.00 uur ingegaan

Er verandert eigenlijk niet veel voor theaters en schouwburgen, met de tijdens de persconferentie aangekondigde lockdown. Dat zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). "Het stelde al niet veel voor wat we als theaters konden doen met een sluitingstijd van 17.00 uur. En nu is het de sluiting geworden die het eigenlijk al voelde te zijn", zegt Siebe Weide, waarnemend directeur van de VSCD.

De vereniging maakt zich ook zorgen over de zelfstandigen die in de theaters werken, omdat de steun vanuit de zogenoemde TOZO-regeling eerder al is stopgezet is.