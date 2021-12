Coronanieuws 19 december: Niet ingrijpen bij huldiging Heerenveen 'heel begrijpelijk'

Het is goed dat Nederland nu in een strenge lockdown zit. Dat zegt Anne-Marie van Elsacker. Ze is de baas van het medisch laboratorium Izore, in Leeuwarden. "Het klinkt misschien gek, maar persoonlijk ben ik wel gelukkig met deze maatregelen", zegt Van Elsacker. "We hebben zo vaak te laat ingegrepen, het is mooi dat we nu een keer vroeg zijn."

De omikronvariant is vervelend, zegt Van Elsacker, omdat die heel snel om zich heen grijpt. "We hebben niet de luxe om te wachten, we moeten vol in de rem." De boosterprik heeft minder, maar wel degelijk een effect, zegt se. "Vandaar dat men daar op hamert. Het is het beste dat we hebben."