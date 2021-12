Friese derby in cijfers: van Abe's verlies tot de snelste penalty ooit

Sinds de oprichting van Cambuur in 1964 hebben beide Friese betaald voetbalclubs 64 keer tegen elkaar gespeeld. Heerenveen stapte 29 keer als winnaar van het veld, Cambuur was 16 keer de sterkste. Tot en met het seizoen 1989/1990 troffen beide clubs elkaar altijd in de eerste divisie. Aan het eind van dat seizoen promoveerde Heerenveen via de nacompetitie naar de eredivisie.

Geen jaarlijkse aangelegenheid meer

De laatste kwart eeuw is de Friese derby geen jaarlijkse aangelegenheid meer. Terwijl sc Heerenveen sinds 1993 steeds in de eredivisie is uitgekomen - na de eerste promotie volgde direct degradatie en twee jaar later weer promotie - acteert Cambuur voor het eerst sinds 2016 weer op het hoogste niveau. Eerder beleefden de Leeuwarders drie korte avonturen in de eredivisie: 1992-1994, 1998-2000 en 2013-2016.