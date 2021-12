Heerenveen loot thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in KNVB-beker

Heerenveen plaatste zich eerder deze week voor de derde ronde door thuis te winnen van De Treffers (2-0). In de eerste ronde troffen de Friezen ook een amateurploeg: toen won Heerenveen met 1-2 van AFC.

Thuisvoordeel

Tegenstander Go Ahead Eagles staat op dit moment tiende in de eredivisie, één plek onder Heerenveen. Volgens sportverslaggever Arjen de Boer had Heerenveen het minder kunnen treffen. "Ze spelen thuis, dat is een voordeel. En Heerenveen heeft de eerste wedstrijd van dit seizoen met 1-0 van Go Ahead Eagles gewonnen."

Toch is de ploeg uit Deventer niet te onderschatten, zegt De Boer. "Ze doen het behoorlijk goed in de competitie, en Heerenveen heeft moeite met het maken van doelpunten." De Boer ziet Heerenveen wel als favoriet: "Dit is een gunstige loting."

Heerenveen is de enige Friese ploeg die nog actief is in het bekertoernooi. Harkemase Boys en SC Cambuur werden deze week uitgeschakeld door respectievelijk RKC Waalwijk en NEC.