Buma neemt maatregelen tegen 'ongeregeldheden' bij Friese derby

De maatregelen worden genomen na aanleiding van signalen over mogelijke ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen.

'Ongeregeldheden en wanordelijkheden'

Volgens de burgemeester is er in de afgelopen dagen bij de politie informatie binnen gekomen "op basis waarvan aangenomen kan worden dat er ongeregeldheden en wanordelijkheden kunnen ontstaan".

Het zou dan onder andere kunnen gaan over confrontaties tussen supportersgroepen, confrontaties met de politie, vernielingen, of het afsteken van zwaar vuurwerk, meldt de burgemeester. "De vrees bestaat dat hierbij ook wapens zullen worden gebruikt."

Coronademonstratie

In verband met het coronavirus mag er geen publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn. De burgemeester meldt dat er "informatie bij de politie bekend is dat er personen zijn die zich (groepsgewijs) willen gaan verzetten tegen deze maatregelen". Dat is één van de redenen dat de gemeente nu optreedt.

Een deel van de stad is een zogenaamd 'veiligheidsrisicogebied' geworden. Volgens de gemeente kan de politie dan snel ingrijpen om ongeregeldheden te voorkomen.

Twee personen

Door de coronaregels die premier Rutte eerder op de avond aangekondigd heeft, mogen mensen buiten niet meer bij elkaar komen in groepen van meer dan twee personen, en mogen alleen 'essentiële winkels' zoals supermarkten en apotheken open.

De gemeente Leeuwarden meldt dat winkels die aan het stadion vast zitten allemaal dicht moeten tot na de wedstrijd, ook als ze wel essentieel zijn. andere essentiële winkels op het Cambuurplein zijn tot 13:00 uur dicht.

De wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen begint om 12:15 uur, en is rechtstreeks te volgen bij Omrop Fryslân.