VC Sneek hard onderuit tegen VCN: 3-0

De eerste set ging aardig gelijk op. Sneek had vrijwel de hele tijd een kleine voorsprong, maar aan het eind van de set werd het toch nog spannend. VCN kwam bij 24-23 zelfs op voorsprong en na een uitbal van Roos van Wijnen was de eerste set voor de thuisploeg.

VCN trekt het naar zich toe

De tweede set was in eerste instantie voor VCN. Zij namen een voorsprong van vijf punten, maar Sneek vocht zich terug in de strijd. VCN bleef echter steeds op voorsprong en die vergrootten ze nog aan het eind van set: 25-19.

In de derde set werd VC Sneek vernederd. Alle ballen van VCN vielen binnen. De setstand was 25-10, eindstand 3-0.

Door de nederlaag zakt VC Sneek naar de zesde plaats.