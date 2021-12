Horecabaas bezorgd over mentale gezondheid ondernemers: "Het wordt steeds dramatischer"

Nu de coronacrisis aanhoudt, worden de zorgen over de mentale gezondheid van ondernemers steeds groter, zegt Bakker. "Het wordt steeds dramatischer."

Eerder was het de geldnood , maar nu is het de mentale gezondheid die vooraan staat in de overleggen met werknemers , werkgevers en overheden, zegt Bakker. "We krijgen al dagen veel signalen dat hier wat aan gedaan moet worden."

Bakker noemt de nieuwe lockdown 'vervelend, maar noodzakelijk', "We hebben er allemaal belang bij dat we zo goed mogelijk door deze golf komen."