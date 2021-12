UNIS Flyers verliezen na spannende wedstrijd tegen Luik

Luik is de nummer twee van de BeNe League. De Flyers staan op de vijfde plaats. In de eerste periode konden beide ploegen het verschil niet maken: na 20 minuten was het 0-0.

In de 33ste minuut kwam Luik toch op voorsprong. Jordan Paulus maakte de 1-0 voor de Belgen na een assist van Frank Neven.

Meer spektakel in derde periode

De derde periode leverde meer spektakel op. Trevor Hunt maakte de 1-1 in de 42ste minuut, maar Bryan Kolodziejczyk zette Luik vijf minuten later weer op voorsprong. Dat gaven ze niet meer uit handen.