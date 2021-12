Nederland zit weer 'op slot': dit zijn de nieuwe coronaregels

Het kabinet heeft de nieuwe maatregelen bekendgemaakt in de persconferentie. Ze gaan vrijwel onmiddellijk in: de nieuwe maatregelen gelden vanaf zondag en duren in ieder gebal tot 14 januari 2022.

Hieronder een kort overzicht van de nieuwe maatregelen:

Thuis

Er mogen niet meer dan twee mensen van 13 jaar en ouder op bezoek komen. Alleen tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling gaat dat aantal even omhoog: dan geldt een maximum van vier bezoekers van 13 jaar en ouder. Daarnaast wordt geadviseerd om maximaal één keer per dag iemand te bezoeken.

Buiten mogen mensen niet meer in groepjes bij elkaar komen: er geldt een maximum van twee personen. Uitzondering zijn mensen die uit hetzelfde gezin komen. Ook tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling gaat die groepsgrootte omhoog naar vier personen.

In de stad

Bijna alles gaat dicht. Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken blijven open tot 20.00 uur. Hier geldt een mondkapjesplicht en maximaal één bezoeker per 5 vierkante meter.

Andere winkels, horecazaken, musea, bioscopen en theaters sluiten. Ook niet-medische contactberoepen, zoals de kapper moeten sluiten. Afhalen bij winkels en horeca kan wel.

Op school

Alle scholen en andere onderwijsinstellingen gaan dicht. Dit is in ieder geval tot 9 januari. Voor het basisonderwijs verandert er voorlopig weinig: daar was de kerstvakantie vanwege het coronavirus al een week eerder begonnen. Het praktijkonderwijs en examens kunnen wel doorgaan.

Sport

Alle binnensportlocaties sluiten. Buitensportlocaties blijven open voor iedereen tussen 5.00 en 17.00 uur. Volwassenen van 18 jaar en ouder moeten in groepjes van twee op anderhalve meter sporten. Voor kinderen geldt die beperking niet.

Verder

Evenementen worden verboden. Dit geldt niet voor uitvaarten, markten en professionele sportwedstrijden zonder publiek. Kerstmarkten gaan niet door.

Alle 18-plussers krijgen zo snel mogelijk een uitnodiging voor een boosterprik. Rond 7 januari kunnen alle 18-plussers een afspraak maken. In de tweede helft van januari heeft iedereen de kans gehad om een booster te nemen. Het is het beste om de afspraak online te maken.