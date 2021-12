Marrit Steenbergen eindigt als laatste in de WK-finale op de 100 meter

Steenbergen kwam er niet aan te pas in de finale van het WK in Abu Dhabi. Op het EK in Kazan zwom ze nog een verrassende 52,29, maar in de finale kwam ze niet verder dan 52,40.

De wereldtitel ging naar Siobhan Haughey uit Hongkong in een tijd van 50,98.

Finale op de 100 meter wisselslag

Later zaterdag kwam Steenbergen ook in actie in de halve finale van de 100 meter wisselslag. Steenbergen eindigde in haar heat als vierde in een tijd van 58,75. Dat is voldoende voor de finale, die is zondag om 15.19 uur.