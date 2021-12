Leeuwarder ondernemers over dreigende lockdown: "Dit gaat toch niet weer gebeuren?"

Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten, zouden met een harde lockdown open mogen blijven. Ondernemers in de Leeuwarden binnenstad houden hun hart vast. Annika Lont heeft een lifestyle- en kledingwinkel en kan het bijna niet geloven. "Dit gaat toch niet weer gebeuren?" Ze is bang om verlies te draaien, maar ook om het contact met de klanten kwijt te raken.

Ze is er van overtuigd dat de lockdown er komt en dat vindt ze heel erg. "Als je het afgelopen jaar bekijkt, wat voor jaar we hebben gehad en hoe we ons er doorheen geslagen hebben. En ik heb tussendoor nog waterschade gehad, en dan weer dicht en dan weer open. Je weet op een gegeven moment niet meer hoe... ja, ik weet het gewoon niet."

'Belangrijkste periode van het jaar'

Ook andere ondernemers verwachten een mokerslag voor de omzet, helemaal in de kerstperiode. "Daar zitten we niet op te wachten, zeker niet. Het is de belangrijkste periode van het jaar. Het zal wel weer verschrikkelijk zijn."

Leeuwarder binnenstadsmanager Hayo Galema weet niet zo goed wat hij van de maatregelen moet vinden. "Als je de berichten mag geloven dan komt er een lockdown aan van een paar weken. We hebben daar hele nare gevoelens bij, natuurlijk. Want de winkels waar het het drukst is, de supermarkten, die blijven gewoon open."

Lokaal kopen

Er zijn de afgelopen tijd verschillende initiatieven opgezet om de ondernemers te steunen, zoals een project om het kopen bij lokale ondernemers te stimuleren en het parkeren in de ochtend gratis te maken, zodat het publiek beter verspreidt wordt.

Mensen worden opgeroepen hun geld lokaal te besteden. Galema: "Om ervoor te zorgen dat het hier in de economie circuleren blijft en niet ergens anders."