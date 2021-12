Sjinkie Knegt mee naar Olympische Spelen

Knegt liep twee jaar geleden bij een ongeluk met zijn houtkachel zware brandwonden op en moest lang revalideren. Voor Knegt worden het de vierde Spelen op rij. De eerste keer was in Vancouver in 2010. Roes maakt zijn debuut op de Spelen en De Laat gaat voor de tweede keer.

Bij de mannen gaat naast de Friezen Knegt, Roes en De Laat ook Jens van 't Wout naar Peking. Daan Breeuwsma valt voorlopig buiten de boot. Hij was er bij de laatste twee Spelen in Sotsji en Pyeongchang wel bij.

Vrouwenselectie

Bij de vrouwen bestaat de selectie uit Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof.

Dat betekent dat ook Rianne de Vries nog niet zeker is van een startbewijs voor de Spelen. Suzanne Schulting won vier jaar geleden goud en brons in Zuid-Korea en gaat nu voor de tweede keer naar de Spelen.

Nog twee kanshebbers

Nederland mag vijf mannen en vijf vrouwen afvaardigen naar Peking. Nu de eerste acht mannen bekend zijn, maken dus nog twee rijders kans om mee te gaan. Hun namen worden op 17 januari voorgedragen aan de NOC*NSF, na de tweede International Invitation Cup op 15 en 16 januari in Leeuwarden.