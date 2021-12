Omrop TIP: Ferdinand, the Happy Pathmaker

De FryslânDOK Ferdinand, the Happy Pathmaker is te zien op 18 december bij NPO2 en op 19 december bij Omrop Fryslân.

Ferdinand woont in de Pyreneeën en belandt na het infarct in een ziekenhuis in Toulouse. Hannah en haar vader halen hem op en nemen hem mee naar de boerderij in het Friese Jouswier. "Dit was vorig jaar, vlak voordat Europa op slot ging vanwege corona", vertelt Hannah.

"Met Ferdinand kregen we er opeens een nieuw gezinslid bij dat veel aandacht nodig had. Vanaf dat moment begon ik alles te filmen. Omdat ik het interessant vond hoe iedereen met Ferdinand communiceerde, maar ook vooral om te zien hoe wij als familie met elkaar omgingen."