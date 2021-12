Sven Kramer: "De kans is 50 procent dat ik mij plaats voor de Spelen"

Kramer richt zich vooral op de 5000 meter. "En als ik een goeie 5 kilometer rijd, kan ik ook nog een 10 kilometer rijden, maar daar ben ik nu helemaal nog niet mee bezig."

Bovendien is er ook nog een kans dat als Kramer zich niet plaatst via het OKT, hij alsnog naar de Spelen gaat in de ploegenachtervolging. "Dat ligt natuurlijk aan de bondscoach, maar als hij wil dat ik meega, dan ben ik daar natuurlijk klaar voor. Maar ik heb geen idee hoe de bondscoach (Jan Coopmans, red.) daarover denkt. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe ik op het OKT rijd."

Tenslotte altijd nog even de vraag hoe het met Kramers rug gaat. "Ja, best wel oké. Het blijft fragiel. Je bent 4 mei geopereerd en dan weet je dat de tijd kort is. We hebben risico genomen, daar sta ik wel achter. Ik heb er ook nog steeds wel baat bij, maar iets stabieler was wel fijn geweest."