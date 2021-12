Van der Molen (CDA) na 9 maanden terug in de Kamer: "Het werk is eindeloos"

In het regeerakkoord gaat het ook over de gaswinning bij Ternaard. 'We ronden de procedure rond Ternaard af, we geven geen nieuwe vergunningen voor gaswinning af onder de Waddenzee', staat in het akkoord. "Dat tweede vind ik een hele belangrijke, die hebben we in ieder geval", zegt Van der Molen over de zin dat nieuwe vergunningen er niet komen.

"Ik heb het direct nagevraagd; wat betekent dat? Het valt wel op, dat Ternaad in het regeerakkoord staat. Het antwoord was: dit betekent zeker niet dat het definitief doorgaat. Ook niet dat het definitief wordt afgewezen. Maar de Kamer is wel heel kritisch."