Vanavond persconferentie over omikron | OMT adviseert harde lockdown

De omikronvariant gaat snel rond over de wereld, de nieuwe variant is inmiddels vastgesteld in 89 landen. Dat meldt de WHO.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidt de nieuwe variant zich sneller dan de deltavariant. Bij omikron zou het aantal besmettingen in een periode van anderhalf tot drie dagen verdubbelen. Over het verloop van een besmetting met de nieuwe variant is nog niet veel bekend.