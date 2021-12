Rutte 'somber' op ingelaste persconferentie | Lockdown tot 14 januari

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Het kabinet kondigt een harde lockdown aan tot en met 14 januari;

In Fryslân zijn 617 nieuwe besmettingen geregistreerd, landelijk ging het om 14.742;

Ondernemers hebben zorgen over dreigende lockdown;

Vanavond om 19.00 uur een persconferentie;

De nieuwe omikronvariant is in 89 landen vastgesteld.

