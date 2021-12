Derbykoorts bij Uldrikis en Veerman: "Je hoort iedereen erover praten"

Beide spitsen spelen meerdere derby's. Zo was Veerman actief in de Hamburgse derby met FC Sankt Pauli tegen Hamburger SV. "Dat leeft ook enorm. Dat zijn ook twee wedstrijden die in mijn carrière het mooist waren", vertelt de volendammer.

Uldrikis speelde twee keer eerder een derby. "In mijn eigen land speelde ik de Riga-derby. Toen scoorde ik in de 92ste minuut de winnende. En in Zwitserland speelde ik met FC Sion tegen Servette, ook een grote derby in de regio. Dus ik weet wat het betekent.