Flyers halen net geen dubbele cijfers tegen Leuven

Na 9 minuten in de eerste periode werd het na een mooie aanval via Trevor Hunt, Rikku Pitkänen en Roope Nikkilä 1-0. Jasper Nordemann mocht het laatste tikje geven. Even later werd het in een power-playsituatie 2-0. Deze keer maakte Nikkilä het doelpunt. Lennart Vosmer bepaalde de stand na de eerste periode op 3-0.

Flyers lopen uit

In de tweede periode maakte Vosmer zijn tweede van de wedstrijd 4-0. Dries Blockx deed daarna nog wel wat terug voor Leuven, maar Dennis Sikma zorgde ervoor dat de marge één minuut later alweer vier was: 5-1.

Leuven leek toen eventjes wat beter in de wedstrijd te komen, maar in plaats van de wedstrijd weer spannend te maken, kwamen ze op een nog grotere achterstand. Met twee doelpunten op rij was Pitkänen een plaaggeest voor de Belgen.

Net geen dubbele cijfers

Ook in de laatste periode liet Pitkänen zich zien. Hij gaf de puck aan Marc Nijland en Nijland maakte er 8-1 van. In de 42ste minuut maakte Lars den Edel de negende na een assist van Nikkilä.