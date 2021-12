Vrouwen sc Heerenveen onderuit tegen PEC Zwolle

De wedstrijd tegen middenmoter PEC zette begon goed voor de Friezen. Na elf minuten maakte Kristen McFarland de 0-1 uit een rebound. Na het doelpunt was PEC de betere ploeg. Net voor de rust leverde het ook een doelpunt op: met een hard schot zorgde Marushka van Olst voor 1-1

Slechte tweede helft

In de tweede helft kopte Danique Noordman PEC al snel op voorsprong. Een kwartier later werd het via Evi Maatman zelfs 3-1.

Vlak voor het einde van de wedstrijd kreeg Heerenveen nog een goede kans op 3-2, maar de bal verdween naast de goal. Met tien punten blijft Heerenveen achtste in de eredivisie.

Verlies zaalvoetbalsters

Ook in de zaal was er geen succes voor de voetbalvrouwen. Drachtster Boys verloor met 7-1 van FC MARLENE. Daphne de Jong redde de Drachtster eer.

Ook Libertas ging onderuit. Doelpunten van Linda Bosma en Esther Dekker waren niet genoeg om punten te pakken tegen ZVG. Eindstand: 5-2.