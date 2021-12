Aris mist Gold-groep waarschijnlijk na verlies tegen Feyenoord

De wedstrijd ging in het eerste kwart aardig gelijkop. Met een kleine voorsprong van vier punten was dat kwart wel voor Feyenoord.

Ook in het tweede kwart was het gat eerst klein, maar aan het eind van het kwart liep Feyenoord wat verder uit. Aris was in deze fase ook wat minder en de 29-36 achterstand bij de rust was daarom terecht.

Momentum voor Aris

Het leek erop dat de wedstrijd in het derde kwart helemaal kantelde. Aris kwam zelfs op gelijke hoogte (41-41). Daarna waren de Leeuwarders het echter weer helemaal kwijt. Aan het einde van het derde kwart was het 43-52. Daarmee leek de wedstrijd wel beslist.

In het laatste kwart vocht Aris zich terug in de strijd. Het gat werd zelfs even twee punten (65-67), maar daarna liep het verschil weer op. De wedstrijd eindigde in 76-81 voor Feyenoord.

Topscorers

Topscorers aan de kant van Aris waren José Maconda, Ryan Logan en Shaquille Doorson. Zij waren goed voor 15 punten.