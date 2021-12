Mar-athon wil in 2022 doorgroeien met andere organisatie

De overeenkomst tussen beide partijen is vrijdagmiddag officieel ondertekend bij de Waterpoort, traditioneel het startpunt van de marathon. Syb van der Ploeg, de bedenker van het evenement, droeg de organisatie symbolisch over aan Le Champion.

"Friezen moeten van hun stoel"

Ruud van der Velde de voorzitter van Le Champion heeft er plezier in om de Mar-athon te organiseren. "We gaan ons richten op het evenement zoals hij staat, maar wij kijken ook naar wat wij aan expansie kunnen doen. Wij willen zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Nu dus ook in Sneek, want die Friezen moeten van hun stoel, die moeten gaan sporten."

Zo zal het evenement toch doorgaan, want dat was anders niet zeker: "We hebben het vijf keer georganiseerd. Het was óf we houden ermee op óf we gaan samenwerken met een professionele organisatie. Het werd dat laatste: we vonden het evenement te mooi", zegt bedenker Syb van der Ploeg.

Van der Ploeg doet komend jaar misschien zelf wel mee, want dat was er nog niet van gekomen. "Ik heb hem maar één keer gelopen om te kijken: is dit een mooie route? Dus dat is ook een van mijn wensen om hem een keer mee te lopen. Misschien dat ik de halve wel meedoe."