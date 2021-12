Onbaatzuchtige kerstvrouwen van Balk geven 'lichtje in donkere tijd'

Mensen die wel een kerstpakket kunnen gebruiken konden zich aanmelden op een website van de kerstvrouwen. Volgens voorzitter Miranda Ras is er steeds meer animo voor de kerstpakketten: "Hoe mooi is het dat je er steeds meer mensen blij mee kunt maken? Het wordt een goed gevuld kerstpakket. Ze gaan naar mensen toe die het keihard nodig hebben in de donkere dagen voor kerst."

Licht in donkere tijd

In de pakketten zitten producten die lokaal zijn ingekocht, zoals chocolademelk, slagroom en gevulde koeken. Voor mensen die een naaste hebben verloren, zit er een houten ster in. Miranda legt uit: "Die hebben wij niet gemaakt, maar dat laten we doen op een sociale werkplaats. We zijn er ontzettend dankbaar voor. We hebben zelf verzonnen om er nog licht in te doen."