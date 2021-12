Sportclub Heerenveen mist mogelijk twee basisspelers in Friese derby

Beide ploegen speelden donderdag nog voor de beker, dus hebben de teams kort de tijd om zich voor te bereiden voor het duel van morgen. Het is een kwestie van een beetje uitlopen en de spieren soepel houden. Heerenveen-trainer Johhny Jansen kan mogelijk niet een beroep doen op verdediger Milan van Ewijk en middenvelder Nicolas Madsen. Zij raakten licht geblesseerd. Of ze zondag in actie komen is nog niet duidelijk. "De keuze die we gaan maken, zullen jullie zondag zien."

Trainer Johnny Jansen wilde na de training vrijdag nog geen opstelling prijsgeven voor de wedstrijd tegen SC Cambuur.