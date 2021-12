Friese dijkgraaf verkozen in dagelijks bestuur landelijke Unie van Waterschappen

Het besluit is genomen in de ledenbijeenkomst van de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. In het dagelijks bestuur zitten zes leden, die voor een periode van drie jaar worden benoemd.

Innovatie en internationaal

De aandachtsgebieden van Kroon worden innovatie in het waterbeheer en het versterken van de internationale band met Europa en op Dutch Water Authorities.